Macron bi bageto uvrstil na seznam svetovne dediščine

Pariz, 13. januarja - Slastno bageto s hrustljavo skorjo in mehko sredico Franciji po besedah predsednika Emmanuela Macrona zavida ves svet, zato bi jo bilo treba uvrstiti na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Potem ko so na ta seznam decembra vpisali pripravo pice na neapeljski način, se sprašuje, zakaj to ne bi bilo možno tudi za francoski kruh.