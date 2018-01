Afriška unija od Trumpa zahteva opravičilo za žaljive izjave

Washington, 13. januarja - Afriška unija (AU) je v petek od predsednika ZDA Donalda Trumpa zahtevala opravičilo za žaljive izjave na račun afriških držav, češ da so "usrane luknje". Misija organizacije 54 afriških držav v Washingtonu je izrazila šok in ogorčenje nad izjavami, ki so po njenem omadeževale sloves ZDA kot države, ki spoštuje dostojanstvo in raznolikost ljudi.