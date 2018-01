Odpoklic suhih smokev eko BIOTOP

Ljubljana, 13. januarja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da je nosilec živilske dejavnosti iz prodaje odpoklical suhe smokve eko BIOTOP iz Turčije, ki so pakirane po 250 gramov. Proizvod se trži v trgovski verigi Mercator. Izdelek so odpoklicali zaradi presežene najvišje dovoljene vsebnosti aflatoksinov.