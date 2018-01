Služba bolniške prehrane in dietoterapije UKC Ljubljana prejela certifikat kakovosti proizvodnje varne hrane

Ljubljana, 14. januarja - Služba bolniške prehrane in dietoterapije Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je za pripravo hrane kot prva bolnišnica v Sloveniji prejela certifikat kakovosti ISO 22000. Zadovoljstvo z bolnišnično prehrano pa so v anketi, ki jo peto leto zapored izvaja UKC Ljubljana, izrazili tudi bolniki, so sporočili iz UKC Ljubljana.