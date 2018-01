Muffat-Jeandet zmagovalec kombinacije v Wengnu, Slovencem drobtinice

Wengen, 12. januarja - Francoz Victor Muffat-Jeandet je zmagovalec alpske kombinacije v švicarskem Wengnu, ki je štela za točke svetovnega pokala alpskih smučarjev. Drugi je bil Rus Pavel Trihičev (+0,96), tretji Italijan Peter Fill (+1,15). Trije Slovenci so pristali na robu trideseterice. Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat so se zvrstili na 26., 27. in 28. mestu.