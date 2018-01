Ljubljana, 12. januarja - Zvečer se bo od vzhoda pooblačilo, predvsem v vzhodnih in jugovzhodnih krajih bo pričelo rahlo deževati. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -3, ob morju 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.