V Nemčiji le preboj glede oblikovanja nove vladne koalicije

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Berlin, 12. januarja - Konservativna unija CDU/CSU in socialdemokrati (SPD) so po maratonskem zasedanju danes sprejeli zaključno poročilo uvodnih pogajanj o veliki koaliciji, ki so se začela v nedeljo. Med drugim so se stranke zavezale k oblikovanju stabilne in učinkovite vlade. V EU so zadovoljni z napredkom v Nemčiji in zaključno poročilo ocenili kot pozitivno.