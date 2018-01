Saša Ivković novi član vijoličastih

Maribor, 12. januarja - Slovenski nogometni prvak Maribor je v zimskem prestopnem roku okrepil še 24-letni Saša Ivković, ki se na Ljudski vrt seli iz Voždovca in je bil v jesenskem delu izbran v idealno enajsterico prve srbske lige. Ivković, ki igra štoperja, je z vijoličastimi podpisal pogodbo do poletja 2021, so zapisali na klubski spletni strani.