Mineva 120 let od smrti angleškega književnika Lewisa Carrolla

London, 14. januarja - Mineva 120 let od smrti Lewisa Carrolla, enega najvplivnejših in največkrat navajanih angleških piscev. Širnemu svetu je najbolj poznan po svojih nonsense romanih o deklici Alici, ki potuje po čudežni deželi in skozi ogledalo - Alica v čudežni deželi ter Skozi zrcalo in kaj je Alica našla na drugi strani.