Avstralsko-nemški finale v Sydneyju

Sydney, 12. januarja - V finalu teniškega turnirja WTA v Sydneyju z nagradnim skladom 799.000 ameriških dolarjev se bosta pomerili Avstralka Ashleigh Barty in Nemka Angelique Kerber. Bartyjeva je bila v polfinalu boljša od rojakinje Darie Gavrilove s 3:6, 6:4 in 6:2, Kerberjeva pa od Italijanke Camile Giorgi s 6:2 in 6:2.