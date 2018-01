Na nogometni tekmi v Savdski Arabiji prvič v zgodovini ženske

Rijad, 12. januarja - Današnja nogometna tekma med kluboma al-Ahly in al-Baten v Savdski Arabiji bo zgodovinska za to konservativno kraljevino, saj si bodo tekmo prvič v zgodovini lahko ogledale ženske. Za obračun na stadionu King Abdullah Sports City so rezervirali okrog 10.000 sedežev za ženske in družine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.