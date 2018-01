Za brezskrbno smučanje v tujini evropska kartica zdravstvenega zavarovanja morda ne bo dovolj

Ljubljana, 14. januarja - Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja boste ob nesreči na smučišču v tujini deležni nujne zdravstvene storitve pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže. A kot so opozorili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), to ni garancija, da morda ne bodo potrebna določena doplačila.