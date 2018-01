Nikolićev Bamberg izgubil proti Maccabiju

Ljubljana, 11. januarja - Košarkarji v evroligi danes in v petek igrajo tekme 17. kroga, prvi je na igrišča stopil Aleksej Nikolić. Njegov Brose Bamberg je moral priznati premoč Maccabiju iz Tel Aviva, Izraelci so zmagali z 90:88, Slovenec pa je za Nemce odigral eno minuto in 23 sekund, v tem času je dosegel dve točki.