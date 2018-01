Na Hrvaškem med konci tedna cenejše vozovnice za trajekte

Zagreb, 11. januarja - Hrvaški ladijski družbi Jadrolinija in Rapska plovidba bosta med konci tedna od 19. januarja do 18. marca za 20 odstotkov znižali cene vozovnic na svojih trajektih, je danes sporočilo hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Z nižjimi cenami želijo spodbuditi promet proti hrvaškim otokom v zimskih mesecih.