Visokošolski sindikat ne želi, da bi Sviz krojil usodo univerzitetnih delavk in delavcev

Ljubljana, 11. januarja - Visokošolski sindikat Slovenije vladi sporoča, da kot enakopravni podpisnik kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje ne soglaša, da se ministrstvo o njej pogaja le z enim od štirih podpisnikov. Za petek so namreč predvideni pogovori s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz).