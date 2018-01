Francoski tožilci nad Ikeo zaradi vohunjenja

Pariz, 11. januarja - Francoski tožilci so predlagali uvedbo sodnega postopka proti francoski podružnici Ikee in 15 osebam, vključno s policisti, zaradi obtožb o vohunjenju za zaposlenimi in strankami. V preiskavi, ki sega že v leto 2012, sta osumljena tudi dva nekdanja glavna izvršna direktorja družbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.