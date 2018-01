Večer: Premierjev kabinet v upravni spor z informacijsko pooblaščenko glede razkrivanja osnutka zakona o Sovi

Ljubljana, 11. januarja - Premierjev kabinet je na upravno sodišče vložil tožbo glede odločbe informacijske pooblaščenke, naj z osnutka zakona o Sovi umaknejo oznako interno ter ga pošljejo zainteresiranim, poroča Večer. Za to so se odločili, ker bi se z neizpodbijanjem odločbe lahko ustvarila praksa, da bi lahko javnost dostopala do katerekoli faze priprave predpisov.