Na sojenju Bajdetu zaslišali starša in sestro umorjene partnerke ter njenega prijatelja

Celje, 11. januarja - Na celjskem okrožnem sodišču so danes na ponovnem sojenju Velenjčanu Romeu Bajdetu za umor partnerke decembra 2015 zaslišali starša in sestro umorjene partnerke ter njenega prijatelja. Starša sta povedala, da razen kančka ljubosumja in posesivnosti pri Bajdetu nista opazila kakšnih napetosti med njim in umorjeno.