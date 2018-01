Na Obrežju zaseg večje količine orožja in streliva

Obrežje, 11. januarja - Na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje so pri pregledu osebnega avtomobila iz BiH po odstranitvi podloge na njegovem dnu 19. decembra našli in zasegli večjo količino orožja in streliva. Njegovega 21-letnega voznika, ki naj bi deloval v kriminalni združbi, so pridržali in ovadili, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.