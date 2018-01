Navijači določili evropsko nogometno enajsterico leta 2017

Nyon, 11. januarja - Evropska nogometna zveza (Uefa) je na svoji spletni strani objavila najboljšo enajsterico lanskega leta, ki so jo določili navijači. Bilo je 798.149 obiskovalcev spletne strani, ki so določili evropsko ekipo lanskega leta, v 17. izboru pa prevladujejo igralci španske lige, od tega španski in evropski prvak Real Madrid prispeva kar peterico.