Najemnik Celice za petek napoveduje razprodajo opreme, KUD Sestava še upa na dogovor

Ljubljana, 11. januarja - V KUD Sestava so na današnji novinarski konferenci v ljubljanskem hostlu Celica izrazili upanje, da bo tik pred iztekom roka za izselitev sedanjega najemnika hostla prišlo do dogovora med Mestno občino Ljubljana in najemnikom Tomažem Juvanom. Ta pravi, da občina zavrača vsako ponudbo sodelovanja z njim.