Celjani podaljšali z Juharjem in Rozmanom

Celje, 11. januarja - Vodstvo celjskega nogometnega prvoligaša je podaljšalo dosedanji pogodbi z vratarjema Metodom Jurharjem in Matjažem Rozmanom; z Jurharjem do 31. maja 2021, z Rozmanom pa do 31. maja 2020. Obenem so se Celjani, ki danes začenjajo drugi dan priprav na spomladanski del sezone, zahvalili za sodelovanje sedmim nogometašem.