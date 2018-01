Vlada izdala uredbo o pravicah ožjih družinskih članov policista

Ljubljana, 11. januarja - Vlada je danes izdala uredbo o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti. Z uredbo se vzpostavlja sistem uveljavljanja pravic, ki bo zagotavljal visoko pravno varnost, enostavnost in naravnanost k upravičencem iz te uredbe, je vlada zapisala na omrežju Tumblr.