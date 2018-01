Del civilne družbe pred volitvami z manifestom za razvoj Slovenije

Ljubljana, 11. januarja - Nekatere civilnodružbene organizacije in posamezniki so v luči bližajočih se parlamentarnih in lokalnih volitev objavile Manifest za razvoj Slovenije, s katerim želijo različne deležnike v družbi spodbuditi k premisleku o ključnih vprašanjih, da bi zagotovili družbo blaginje, so sporočili.