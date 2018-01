Kovačič želi javno obravnavo vprašanja referendumske kampanje na ustavnem sodišču

Ljubljana, 11. januarja - Ustavni sodniki so začeli obravnavo zahteve za oceno ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi in dela zakona o volilni in referendumski kampanji, pobudnik referenduma o drugem tiru Vili Kovačič pa je v postopku pridobil položaj stranke z interesom in stranskega intervienta. Želi si, da bi ustavno sodišče opravilo javno obravnavo.