Poškodovani celjski gasilci tožijo zavarovalnici za izplačilo odškodnine

Celje, 14. januarja - Štirje celjski poklicni gasilci, ki so bili pred dvema letoma hudo poškodovani v eksploziji plina pod mostom čez Savinjo na Čopovi ulici v Celju, so vložili tožbo zoper dve slovenski zavarovalnici. Zanjo so se odločili, ker jim zavarovalnica ni izplačala odškodnine, saj je ocenila, da bi morali biti previdnejši pri intervenciji.