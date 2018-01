V inkubatorju Saša so lani odprli 12 novih podjetij

Velenje, 14. januarja - V inkubatorja Saša v Velenju so lani odprli 12 novih podjetij in s tem 23 novih delovnih mest. Kot je povedala direktorica inkubatorja Karla Sitar, si bodo leto 2017 zapomnili po izjemni energiji mladih ter po intenzivnem programu in tempu, ki so se ga držali čez celo leto.