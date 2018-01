Zaloge na debelo in prodaja v ZDA novembra navzgor

New York, 10. januarja - Ameriške zaloge na debelo so se novembra lani v primerjavi z oktobrom povečale za 0,8 odstotka na letno prilagojeno raven 611 milijard dolarjev. To je le 0,7 odstotka več kot novembra 2016. Njihova prodaja pa je od oktobra narasla za 1,5 odstotka na 492,4 milijarde dolarjev, kar je 9,8 odstotka več kot novembra 2016.