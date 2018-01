Indija želi z rahljanjem zakonodaje spodbuditi tuje investicije

New Delhi, 10. januarja - Indijska vlada je danes potrdila zakonodajne spremembe, ki prinašajo milejše pogoje na področju tujih neposrednih investicij v državi. Veljajo za ključne sektorje, kot so maloprodaja izdelkov določene blagovne znamke, gradbeništvo in civilno letalstvo, njihov namen pa je spodbuditi gospodarsko rast, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.