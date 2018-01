Slovenski nogometaši so začeli priprave

Ljubljana, 11. januarja - Slovenski prvoligaši so že začeli priprave na nadaljevanje sezone 2017/18, ki so jo po 18 odigranih krogih v jesenskem delu na vrhu zaključili Mariborčani. Štajerci (43 točk) se v nadaljevanje sezone podajajo s tremi točkami prednosti pred drugouvrščeno Olimpijo, tretji so Domžalčani (-12), četrti pa Velenjčani (-14).