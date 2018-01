Ljubljana, 10. januarja - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič se ne bo udeležila strokovne razprave o aktualni problematiki in načinih razreševanja novele zakona o visokem šolstvu, ki bo potekala danes ob 18. uri na Evropski pravni fakulteti na Cankarjevem nabrežju 11, so sporočili s fakultete.