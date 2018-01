Trgovci glede prilagoditev na novi nedeljski urnik še precej skrivnostni

Ljubljana, 10. januarja - Trgovce letos čaka nekaj prilagoditev, saj so s prvim januarjem začela veljati nova pravila glede dela ob nedeljah in praznikih. Največje trgovske družbe, prisotne v Sloveniji, so glede podrobnosti prilagoditev še precej skrivnostne, zagotavljajo pa, da bodo skladno s svojo poslovno politiko poskrbeli za kar najmanj nevšečnosti za kupce.