Ponovno požar v osnovni šoli v Račah

Maribor, 10. januarja - Mesec dni po prejšnjem požaru je v torek okoli 9.30 ponovno zagorelo v telovadnici osnovne šole v Račah, in sicer zaradi tehnične napake. Požar so pogasili gasilci, gmotna škoda pa po nestrokovni oceni znaša okoli 5000 evrov. Evakuacija učencev ni bila potrebna, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.