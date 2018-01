Mineva 90 let od smrti literata Thomasa Hardyja

Ljubljana, 11. januarja - Danes mineva 90 let od smrti angleškega pesnika in pisatelja Thomasa Hardyja. V romanih je opisoval tragično soočenje človeka z usodo, v pesmih pa je tradicionalne forme združil z modernističnim izrazom. Med njegovimi najbolj poznanimi romani sta Daleč od ponorelega sveta in Čista ženska, njegova poezija pa je med drugimi navdihovala Ezro Pounda.