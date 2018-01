Radiohead zanikajo tožbo proti Lani Del Rey

Los Angeles, 10. januarja - Radiohead so po tvitu glasbenice Lane Del Rey, da jo skupina toži zaradi plagiata njihove uspešnice Creep, sporočili, da zadeva ne drži. Na njihovi založbi Warner/Chappell so potrdili, da s pevko od avgusta potekajo dogovori, ker je v njeni skladbi Get Free zaznati elemente iz Creep, pevke pa ne tožijo, želijo le pravilno navedbo avtorstva skladbe.