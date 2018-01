Rola in Klepačeva že sklenila nastope

Melbourne/Sydney, 10. januarja - S teniških igrišč se ta teden poslavljati Blaž Rola in Andreja Klepač. Klepačeva je v paru s Španko Mario Jose Martinez Sanchez izgubila v četrtfinalu dvojic na turnirju v Sydneyju. Po uri in 40 minutah sta bili od slovensko-španske kombinacije s 7:6 (3), 1:6 in 10:6 boljši prvi nosilki Čehinja Andrea Sestini Hlavačkova in Latisha Chan iz Tajvana.