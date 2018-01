Inštituti območju z evrom napovedujejo nadaljevanje rasti

München, 10. januarja - Gospodarska rast v območju evra je močna, gospodarstvo pa bo raslo tudi v prihodnje, ocenjujejo inštitut Ifo iz Münchna, Istat iz Rima in Kof iz Züricha. Za prvo četrtletje 2018 so napovedali 0,6-odstotno rast bruto domačega proizvoda (BDP), za drugo pa 0,5-odstotno. V tretjem in zadnjem trimesečju bo rast po napovedih znova 0,6-odstotna.