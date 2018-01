Nafta najdražje v štirih letih

Singapur, 10. januarja - Cene surove nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju še zvišale in se povzpele na najvišje ravni v štirih letih. Analitiki vzrok za rast cen črnega zlata vidijo v stabilizaciji zalog nafte v ZDA. To kaže na to, da ceno oblikujeta ponudba in povpraševanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.