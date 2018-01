Thomas novi član Zlatoroga

Laško, 10. januarja - Ekipo Zlatoroga je okrepil 24-letni in 193 cm visoki branilec Cleveland Joseph Thomas Jr. Thomas je v minuli sezoni nastopal za ameriško univerzo Western Kentucky v prvi diviziji lige NCAA, kjer je v povprečju dosegal po 13,8 točke in 2,6 podaje na tekmo. Pred tem je nastopal še za univerzi Hatford in New Mexico.