Velika delničarja pozvala Apple k ukrepanju proti odvisnosti otrok od iphonov

New York, 10. januarja - Jana Partners in pokojninski sklad učiteljev iz Kalifornije CalSTRS, ki imata v lasti za okrog dve milijardi dolarjev delnic Appla, sta tehnološko podjetje pisno pozvala, naj razišče, ali iphoni pri otrocih povzročajo odvisnost in ali je intenzivna uporaba teh naprav nevarna za duševno zdravje otrok.