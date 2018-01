Cerar: Za ustavno obtožbo ni bilo razloga

Ljubljana, 9. januarja - Premier Miro Cerar je po koncu izredne seje DZ, na kateri so poslanci z 18 glasovi za in 52 proti zavrnili predlog ustavne obtožbe, ki jo je zoper njega vložila SDS, ocenil, da za ustavno obtožbo ni bilo razloga in da je bil ta institut ustavne demokracije zlorabljen. Veseli ga, da je dobil skoraj popolno podporo v DZ, je dejal v izjavi novinarjem.