DZ zavrnil predlog ustavne obtožbe zoper Cerarja

Ljubljana, 9. januarja - DZ je danes z 18 glasovi za in 52 proti zavrnil predlog ustavne obtožbe zoper premierja Mira Cerarja, ki so ga zaradi očitkov o zlorabi položaja v primeru Šami vložili poslanci SDS. Ti so tudi edini podprli predlog, medtem ko so jim koalicijski poslanci očitali zlorabo instituta ustavne obtožbe. Cerar je predlog označil za nedostojen.