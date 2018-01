Celje, 9. januarja - Celjska bolnišnica bo ta teden začela uporabljati nov robotski sistem da Vinci za operacije prostate. Sistem je že inštaliran, zanj je bolnišnica odštela 558.612 evrov, cena servisnega vzdrževanja po principu "all inclusive" za obdobje 10 let pa znaša 1,3 milijona evrov, so za STA danes povedali v celjski bolnišnici.