Ptujsko gledališče s premiero iCankarja

Ptuj, 9. januarja - V ptujskem mestnem gledališču v sredo pripravljajo peto premiero v tej sezoni. Tokrat bo prvič na tamkajšnjem odru zaživela mladinska detektivka iCankar, ki je nastala v režiji Maruše Kink in v koprodukciji z Zavodom Margareta Schwarzwald in Cankarjevim domom. Na odru se bodo predstavili Jure Kopušar, Domen Valič in Nataša Keser.