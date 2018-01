Na Ptuju kljub nasprotovanjem padli stari cigarovci na tržnici

Ptuj, 9. januarja - Na ptujski mestni tržnici je v zgodnjih jutranjih urah povsem nenapovedano kljub vsem protestom in zbranim več kot 4000 podpisom padlo vseh šest mogočnih starih cigarovcev. Kot so ob tem pojasnili na Mestni občini Ptuj, so s tem začeli pripravljalna dela za evropsko sofinancirano ureditev mestne tržnice, v civilni iniciativi pa so ogorčeni.