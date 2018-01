V Makedoniji v boj s posledicami onesnaženja s posebnimi ukrepi

Skopje, 9. januarja - V Skopju so uveljavili posebne ukrepe, da bi zajezili posledice velike onesnaženosti zraka, ki že več tednov pesti zlasti prestolnico države. Med njimi so denimo upravičena odsotnost od dela za nosečnice, starejše od 60 let in kronične bolnike, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.