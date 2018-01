Ustavni sodniki začenjajo ustavno presojo referendumske zakonodaje

Ljubljana, 11. januarja - Ustavni sodniki bodo začeli obravnavo zahteve za oceno ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi in dela zakona o volilni in referendumski kampanji, ki jo na ustavno sodišče vložilo vrhovno sodišče. Slednje je zahtevo podalo ob obravnavi pritožbe Vilija Kovačiča zoper poročilo o izidu glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru.