Literarna nagrada man booker odslej tudi na Irskem objavljenim knjigam

London, 9. januarja - Fundacija Booker Prize je spremenila pravila za podeljevanje literarne nagrade man booker. Ta je bila doslej namenjena le romanom, ki so bili napisani v angleščini in so izšli v Veliki Britaniji, po novem pa je namenjena tudi romanom, ki so izšli na Irskem. Doslej namreč irski avtorji brez britanskega založnika niso prišli v izbor za nagrado.