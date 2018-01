Gašperšič se je sestal z novim vodstvom Luke Koper

Koper, 8. januarja - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in državni sekretar Jure Leben sta se danes srečala z novim vodstvom Luke Koper, so sporočili z ministrstva. Pogovor je tekel o aktualnih temah, pomembnih za uspešen razvoj pristanišča, obe strani pa sta sestanek ocenili kot konstruktiven in se dogovorili za redne operativne sestanke v prihodnje.