Poljski premier na obisku v Bruslju

Bruselj, 9. januarja - Poljski premier Mateusz Morawiecki bo danes na obisku v Bruslju, kjer se bo sestal s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in prvim podpredsednikom Fransom Timmermansom. Odnosi med Poljsko in EU so na najnižji točki doslej, Varšavi grozi celo odvzem glasovalnih pravic zaradi kršitev temeljnih evropskih načel.